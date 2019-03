Tak PiS świętował trzecie urodziny 500+. Podano dane, Morawiecki zdmuchnął świeczkę na torcie

Trzecie urodziny programu 500+ w Puławach. • Fot. Screen/Twitter/Kancelaria Premiera

rodziny odbyły się w Puławach, z licznym udziałem dzieci. Jak widać na zdjęciach, niektóre miały nawet pomalowane budzie. Nie zabrakło propagandowych wystąpień. – Ten program to szczęście dla polskich rodzin – mówiła prowadząca imprezę. Był tort i jedna świeczka, którą w asyście dzieci zdmuchnął premier i minister rodziny.– My budujemy państwo z sercem. Państwo dla wszystkich rodzin – mówił Mateusz Morawiecki w Puławach. Pod adresem 500+, w trzecią rocznicę istnienia programu, płynęły peany. Program 500+ jest nie tylko programem prorodzinnym , ale jest tez programem propaństwowym. Zupełnie przebudował życie wielu rodzin. Wraz z tym programem Polska zmienia się nie do poznania – mówił szef rządu. Co chwila powoływał się na konkretne historie rodzin, które spotkał, a którym program 500+ odmienił życie.– Pięćsetka rodziła się w bólach. Chcieli nam to zepsuć ci, którzy go atakowali. Dzisiaj widzimy, że życie polskich rodzin zupełnie się zmieniło – wtórowała minister Rafalska.Szefowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła, że od lipca 500+ dostaną wszystkie dzieci. – To co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, stanie się faktem – usłyszeliśmy.Podsumowała, że do tej pory z budżetu poszło na program 67 mld zł. Z 500+ korzysta 3,6 mln dzieci– Życie polskich rodzin zmieniło się zupełnie, od momentu wprowadzenia programu – mówiła. Był też filmik, na którym rodzina opowiedziała, jak bardzo skorzystała z programu – mają więcej środków na zajęcia dodatkowe dla dzieci, więcej czasu dla siebie, spełnili tez swoje marzenie, bo pojechali na wakacje do Chorwacji.Wreszcie wjechał tort. Premier Morawiecki i minister Rafalska zdmuchnęli świeczkę, a potem wspólnie go kroili.A na koniec internet zalały zdjęcia polityków PiS w towarzystwie dzieci. Taki piknik rodzinny.