Polityk PiS zakłócił konferencję Dulkiewicz. Ona mówiła o placu Solidarności, on wyskoczył z LGBT

Polityk PiS zakłócił konferencję Aleksandry Dulkiewicz. Poszło o obchody 4 czerwca. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

leksandra Dulkiewicz wyraziła swój sprzeciw wobec działań wojewody Dariusza Drelicha. Zgodnie z jego decyzją, "Solidarność" dostała wyłączność do zorganizowania obchodów 4 czerwca na pl. Solidarności w Gdańsku. Konferencję prezydent miasta niespodziewanie przerwał Karol Guzikiewicz, wiceszef stoczniowej "S" i radny PiS sejmiku pomorskiego.Debata samorządowców na pl. Solidarności w Gdańsku miała uświetnić obchody 4 czerwca. Planował ją jeszcze Paweł Adamowicz. Wszystko stoi jednak pod znakiem zapytania, bowiem wyłączność od wojewody Dariusza Drelicha do zorganizowania tam uroczystości dostała stoczniowa "Solidarność".W poniedziałek do decyzji wojewody odniosła się prezydent Gdańska. – Te miejsca są szalenie ważne dla naszej tożsamości i pamięci. Zachodzę w głowę, jak tak ważne dla każdego święto może aż tak dzielić – przyznała Aleksandra Dulkiewicz i zaapelowała o zmianę decyzji . Pokazała również zdjęcie Jana Pawła II z 1987 r. Fotografia przedstawiała papieża samotnie klęczącego przed pomnikiem na placu.– Wtedy władza państwowa zwiozła ludzi partii i służb z całej Polski by odgrodzili papieża i obecny plac Solidarności. Czy w podobny sposób postąpić chcą 4 czerwca wojewoda i Karol Guzikiewicz? – pytała."Proszę zreflektować się w porę. Deklaruję wolę rozmowy, aby z szacunkiem dla wszystkich, którzy noszą w sercu wolność i solidarność, zaradzić tej kompromitującej sytuacji" – podkreśliła Dulkiewicz w piśmie skierowanym do wojewody.Kiedy konferencja prezydent dobiegała końca, niespodziewanie do akcji wkroczył wspomniany już Karol Guzikiewicz, wiceszef stoczniowej "S" i radny PiS sejmiku pomorskiego. Wcześniej zapewniał, że nie ma mowy o żadnym "zawłaszczaniu placu", a teraz postanowił wdać się w dyskusję z Dulkiewicz w obecności dziennikarzy i zaproponował "kompromis".– Serdecznie panią zapraszam 4 czerwca. Powiedziała pani piękne słowa. Plac Solidarności powinien być wolny od polityków – przekonywał po tym, jak pojawił u boku prezydent Gdańska.Guzikiewicz sprawiał wrażenie roztrzęsionego i chaotycznie przekazywał swoje myśli. Na dodatek co chwilę zmieniał wątki, aż w końcu wyjaśnił, o co mu chodzi. – Jeśli mamy łączyć, niech jutrzejsza konferencja LGBT organizowana w Europejskim Centrum Solidarności zostanie przeniesiona w inne miejsce! – zaapelował.Na rocznicy obchodów 4 czerwca ma pojawić się m.in. Donald Tusk i czołowi politycy opozycji. Niedawno Aleksandra Dulkiewicz pokazała oficjalne logo uroczystości. Nawiązuje do historycznej czcionki "Solidarności" z lat 80.