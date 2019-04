Nieoficjalnie ujawniono motyw ataku na Kudelskiego. Napastnik miał czuć się bezkarny

Nieoficjalnie ujawniono motyw działania napastnika Dejana Apastasiego S. , który miał zaatakować byłego prezydenta Siedlec. • Fot. Mazowiecka policja

olicja zatrzymała 38-letniego mężczyznę, który miał zaatakować z nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Radio ZET nieoficjalnie ustaliło, co podejrzany Dejan Apastasi S. mówił podczas zatrzymania. W jego wypowiedzi miał paść motyw ataku."Zatrzymany mężczyzna twierdził, 'że były prezydent wydał złą decyzje dotycząca kamienicy i że nic mu nie nikt zrobi za atak nożem bo ma pesel?'" – napisał na Twitterze dziennikarz Radia ZET Michał Dzienyński.To miałby być motyw ataku 38-letniego mężczyzny na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Sprawa, o której mówił podczas zatrzymania podejrzany, może dotyczyć czasów, kiedy Kudelski zarządzał miastem. Obecnie jest on radnym sejmiku województwa i nie ma wpływu na decyzje lokalowe w mieście.Tymczasem lekarze ustabilizowali stan samorządowca, który po ataku trafił do siedleckiego szpitala. Ich zdaniem, najważniejsza dla samorządowca jest teraz najbliższa doba.Przypomnijmy, że do ataku na Kudelskiego doszło nad ranem w bramie budynku, w którym mieszka były prezydent Siedlec. Napastnik zadał mu cios nożem w okolice podbrzusza, po czym uciekł z miejsca zdarzenia samochodem.Policjanci zidentyfikowali pojazd na podstawie nagrań z kamer monitoringu. Kilka godzin po zdarzeniu 38-latek był już w rękach funkcjonariuszy. Ukrywał się w mieszkaniu, które powierzono mu do remontu. Mężczyzna nie stawiał oporu. Czeka teraz na przesłuchanie.