Nie ma porozumienia w sprawie Brexitu. Brytyjski parlament odrzucił kolejne cztery plany rozstania się z Unią

Wielka Brytania jest o krok od "twardego" brexitu. • Fot. Screen / Twitter / Bloomberg

B

rytyjscy parlamentarzyści kolejny raz odrzucili możliwość dogadania się z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Na poniedziałkowym późnowieczornym głosowaniu przedstawiono cztery różne sposoby na wyjście Wielkiej Brytanii z Unią Europejskiej – i wszystkie przepadły w głosowaniach.Taka decyzja parlamentarzystów z Izby Gmin grozi tym, że już za 10 dni Wielka Brytania zderzy się z rzeczywistością – kraj opuści wspólnotę bez żadnego porozumienia z Unią.Warto podkreślić, że w poniedziałek odbyło się niejako drugie podejście do głosowania. Kilka dni wcześniej brytyjscy parlamentarzyści wybierali jedno spośród ośmiu różnych rozwiązań , ale wówczas także nie udało się osiągnąć porozumienia.Jednym z zaproponowanych w poniedziałek projektów było opuszczenie UE z zachowaniem wspólnoty celnej. Ta propozycja przepadła zaledwie trzema głosami. Niewiele mniej głosów na "tak" zebrał drugi projekt dotyczący przeprowadzenia referendum. Brytyjczycy mieliby zdecydować w powszechnym głosowaniu, czy chcą podpisać umowę wynegocjowaną przez rząd Theresy May W głosowaniu przepadło także takie rozwiązanie, jak umowa dotycząca członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Co ciekawe, również w czwartym głosowaniu, dotyczącym "zapobieżeniu bezumownemu Brexitowi", nie udało się zebrać większości głosów.