18-latka wyskoczyła z szóstego piętra bloku w Krakowie. Zrobiła to, żeby się ratować

18-latka wyskoczyła z szóstego piętra wieżowca przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie. • Fot. Maria Halotta / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

18-letnia kobieta stanęła na parapecie okna i wzywała pomocy po tym, jak w jej mieszkaniu na krakowskim Prokocimiu wybuchł groźny pożar. W pewnym momencie zdecydowała się skoczyć z szóstego piętra. Pożar wybuchł w wieżowcu przy ul. Jerzmanowskiego . Jedna z sąsiadek opowiedziała, że usłyszała krzyki i piski. Gdy otworzyła drzwi na balkon, buchnęły na nią kłęby dymu. Inni sąsiedzi próbowali wyważyć drzwi do mieszkania.Wezwano straż pożarną, pojawiła się kilka minut po wezwaniu. Strażacy rozstawili skokochron. Nastolatka w tym czasie jednak pobiegła do innego okna z drugiej strony mieszkania.Rzecznik prasowy miejskiej straży pożarnej w Krakowie Bartłomiej Rosiek w rozmowie z "Faktem" przypuszcza, że dziewczyna "spanikowała". Skoczyła z 20 metrów i spadła na trawnik. Przeżyła, ale ma obrażenia wewnętrzne. Lekarze walczą o jej życie.Mieszkanie doszczętnie spłonęło, a kilkudziesięciu mieszkańców bloku ewakuowano. Wrócili już do swoich mieszkań. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawdzają to śledczy.źródło: " Fakt