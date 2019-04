Były zastępca Obamy na celowniku. Kobiety oskarżają Bidena o molestowanie

Oskarżają Joe Bidena o molestowanie. Były zastępca Baracka Obamy zaprzecza. • Fot. Sławomir Kamiński/ Agencja Gazeta

ruga kobieta oskarża Joe Bidena o niestosowne zachowanie. Ponoć były wiceprezydent USA w 2009 roku miał objąć twarz swojej asystentki Amy Lappos rękami, a następnie ocierać się o nią nosem. To kolejne oskarżenie pod adresem Biden, które pojawiło się w ostatnim czasie.Lucy Flores, była kandydatka na wicegubernatora Nevady, również zarzuciła Bidenowi niewłaściwe zachowanie. W trakcie jednego z eventów, organizowanych podczas kampanii wyborczej w 2014 roku, wiceprezydent miał m.in. pocałować ją w tył głowy.Joe Biden zaprzecza jakimkolwiek oskarżeniom, tłumacząc się tym, że niejednokrotnie przytulał i okazywał ludziom wsparcie. W oświadczeniu polityk dodaje, że nie wierzy w to, by kiedykolwiek zachował się niestosownie.Biden, którego łączy bliska przyjaźń z prezydentem Barrackiem Obamą , pełnił urząd wiceprezydenta od 2008 do 2017 roku. Obecnie jest brany pod uwagę jako potencjalny kandydat Partii Demokratycznej w najbliższych wyborach prezydenckich , które odbędą się w 2020 roku.źródło: BBC News