I ty możesz zostać nutritarianinem. Nowy program syna Gessler może rozpocząć nową modę w dietetyce

Rodzina z dobrym smakiem • Fot. Instagram.com/magdagessler_official

W

maju na antenie stacji Food Network rusza nowy program, zatytułowany "Z gruntu zdrowo". Jego gospodarzem będzie kucharz i ekspert gastronomiczny Tadeusz Müller, czyli człowiek, który choć jest synem Magdy Gessler, to – uwaga! – nienawidzi tłustych golonek i schabowych.



Pan Müller postawił na zupełnie inną dietę: jest zadeklarowanym wyznawcą nutritarianizmu, czyli odżywiania się w sposób bardzo świadomy, zgodnie z zasadami opracowanymi przez amerykańskiego lekarza Joela Fuhrmana, autora bestellerów książkowych "Jeść, by żyć zdrowo!” i "Koniec z dietami".





Nie wiemy, czy dzięki temu programowi nutritarianizm stanie się nad Wisłą modny niczym diety Dukana, paleo bądź ketogeniczna. Jednak gdyby miał nastąpić dzień, w którym połowa twoich znajomych zacznie deklarować, że są nutritarianinami, na wszelki wypadek dowiedz się, z czym jeść ten sposób odżywiania.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Zacznijmy od tego, że choć podstawą tej diety są rośliny, to szanujący się nutritarianin nie musi wyrzekać się całkowicie mięsa oraz jakichkolwiek produktów zwierzęcych. Może po nie sięgać, lecz w sposób okazjonalny. Zwraca przy tym uwagę na to, czy produkty pochodzą ze zrównoważonej hodowli oraz czy są wolne np. od antybiotyków.Całkowicie zakazane są potrawy zawierające substancje toksyczne, będące prostą drogą do chorób cywilizacyjnych. Tak więc nawet nie wolno zbliżać się do tłuszczów utwardzonych, olejów rafinowanych oraz jakiekolwiek dodatków chemicznych, np. wzmacniaczy smaku. Nie należy sięgać po żywność przetworzoną, która przoduje w zawartości tzw. pustych kalorii.Ideałem jest spożywanie produktów z własnego ogródka, bądź też w upraw ekologicznych – najlepiej jeżeli będą to rośline sezonowe z rynku lokalnego. Oczywiście wszystko musi być całkowicie wolne od pestycydów oraz modyfikacji genetycznych.Absolutną podstawą odżywiania są tutaj sałatki, rośliny strączkowe i zielone warzywa gotowane (krótko) na parze. Główne źródła tłuszczu? Orzechy, nasiona i pestki – najlepiej w formie surowej.Bardzo istotne jest częste sięganie po rośliny obdarzone właściwościami antynowotworowymi, jak chociażby grzyby, cebulę, jagody goji bądź też cytrusy.Kluczem do nutritarianizmu jest wybór produktów spożywczych na podstawie ich wpływu na ludzkie zdrowie oraz całkowitej gęstości składników odżywczych (makroskładników i mikroelementów) przypadających na 1 kilokalorię.W największym uproszczeniu: im większe stężenie cennego błonnika, minerałów, witamin oraz antyoksydantów, tym lepiej. W tym celu Joel Fuhrman przygotował klasyfikację żywności ANDI (Agregate Nutrient Density Index, czyli wskaźnik gęstości składników odżywczych), która segreguje produkty na podstawie zawartości cennych substancji w 100 kilokaloriach.Poniżej przykłady klasyfikacji, przyznawanej w przedziale od 1 do 1000 punktów. Jako (negatywnego) punktu odniesienia możesz użyć frytek, których wartość wynosi 7 punktów.Gorczyca: 1000Jarmuż: 1000Rukiew wodna: 1000Truskawki: 212Jeżyny: 178Śliwki: 157Soczewica: 104Fasola czerwona: 100Biała fasola: 94Nasiona słonecznika: 78Nasiona sezamu: 65Siemię lniane: 65Owies: 53Jęczmień: 43Ryż dziki: 43Polędwica wieprzowa: 34Mięso wołowe mielone: 29Stek wołowy: 27Tuńczyk: 46Sola: 41Flądra: 41Feta: 21Twaróg chudy: 18Mozzarella chuda: 18Tofu: 37Mleko odtłuszczone: 36Mleko sojowe: 33