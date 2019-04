Zachwytów nad Piątkiem ciąg dalszy. Piękna bramka w meczu AC Milanu z Udinese

Krzysztof Piątek w świetnej formie. • Fot. twitter.com/acmilan

olejny mecz AC Milanu i znów świetny występ Krzysztofa Piątka w barwach tego klubu. Wtorkowe spotkanie z Udinese zakończyło się remisem 1:1, ale to polski zawodnik zdobył tę jedyną bramkę dla mediolańskiego zespołu. We Włoszech znów zachwytom nie ma więc końca.Aż do 44. minuty trzeba było czekać na pierwszą w tym spotkaniu bramkę. Zdobył ją Krzysztof Piątek i to w bardzo ładnym stylu. Po rzucie wolnym i zagraniu na lewą stronę boiska, Piątek otrzymał podanie w pole karne i pokierował piłkę w stronę bramki przeciwnika. Za pierwszym razem Polak trafił w bramkarza Udinese. Jednak po dobitce Piątkowi udało się zdobyć gola.Niestety dla AC Milanu, w 64. minucie do remisu doprowadziło Udinese. Kibice z Mediolanu są jednak i tak zachwyceni, że Piątek wciąż zdobywa bramki dla ich drużyny. Podobnie zresztą, jak robi to ostatnio dla reprezentacji Polski.