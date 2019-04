Festiwal pocałunków i tort. Kancelaria Prezydenta ujawniła kulisy... urodzin Pierwszej Damy

Nagranie jest wręcz przesłodkie. • Fot. screen z twitter.com/WPalacu

Bartosz Świderski

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ielki bukiet tulipanów, kolorowy tort i romantyczne chwile w ramionach ukochanego, a wszystko to w pałacu położonym w centrum europejskiej stolicy. Takie iście bajkowe urodziny miała Agata Kornhauser-Duda.Film dokumentujący urodzinową niespodziankę, którą przygotowano dla Pierwszej Damy ujawniono na twitterowym profilu "W Pałacu prezydenckim", gdzie Kancelaria Prezydenta zamieszcza mniej oficjalnie i ciekawostkowe materiały. Na nagraniu widać kwiaty, tort ze świeczkami i figurkami zakochanej pary, oraz prezydenta Andrzeja Dudę maszerującego z tymi prezentami do małżonki.Jest też pocałunek wciąż zakochanej pary prezydenckiej. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta udokumentowali również moment zdmuchiwania świeczek przez Agatę Kornhauser-Dudę i krojenie kolorowego toru. Wszystko to zostało okraszone wesołym podkładem muzycznym. Agata Kornhauser-Duda uwielbia słodycze i niespodzianki, a kto zna lepiej żonę niż jej mąż. Przyłączając się do urodzinowych życzeń od Prezydenta, życzymy Pierwszej Damie wiele radości, energii i niezmiennej satysfakcji z codziennych obowiązków" – poinformowano we wpisie.