Michał Dworczyk ujawnił, że rekonstrukcja rządu jest naprawdę blisko. "Rozmowy są zaawansowane"

d pewnego czasu mówi się, że obecny rząd czekają spore zmiany kadrowe. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w radiowej Jedynce potwierdził, że są one nieuniknione, a prowadzone w tym temacie rozmowy są na bardzo zaawansowanym poziomie.Dworczyk dodał również, że ostateczna decyzja dotycząca przemian w rządzie ma należeć do premiera oraz kierownictwa PiS.– Prawo i Sprawiedliwość ma dosyć duży zasób fachowców, ekspertów, w związku z tym bez wątpienia będą to profesjonaliści – zapewnił szef kancelarii, zapytany o rekonstrukcję na antenie PR1.Jeszcze raz podkreślił, że nadchodzące zmiany będą najprawdopodobniej obejmować ministrów, którzy planują kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego i są liderami list Rządowe zmiany mają objąć m.in. minister edukacji Annę Zalewską , którą ma najprawdopodobniej zastąpić obecny wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Rzekomo na własną prośbę z fotelem ministra finansów ma pożegnać się też Teresa Czerwińska Według informacji podanych przez rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek, rekonstrukcja odbędzie się jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.źródło: Polskie Radio