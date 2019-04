PiS zyskało nowego posła. W tej kadencji już drugi raz zmienił barwy

Sylwester Chruszcz przechodzi z koła Wolni i Solidarni do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ylwester Chruszcz przeszedł z koła Wolni i Solidarni do PiS. "Pragnę poinformować, że dziś jednogłośnie zostałem przyjęty do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości" – ogłosił na Twitterze."Jest to naturalna konsekwencja poparcia reform wprowadzanych przez Zjednoczoną Prawicę. Dziękuję PiS za zaufanie" – dodał Sylwester Chruszcz.Nowy poseł PiS w tej kadencji po raz pierwszy dostał się do Sejmu. Startował z ruchu Kukiz'15. Z klubu wystąpił w październiku 2017 r. i wstąpił do koła Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego. Wtedy także przekonywał, że chce uczestniczyć w obozie, który realnie reformuje kraj, a nie być w opozycji, która tylko recenzuje. Twierdził, że ruch Kukiz'15 jest coraz mniej merytoryczny, a przy tym coraz bardziej przypomina totalną opozycję.Chruszcz jest wiceprzewodniczącym sejmowej komisji infrastruktury. Zasiada także w komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W maju 2016 r. wystąpił z Ruchu Narodowego. Był współtwórcą stowarzyszenia Endecja, w którym został przewodniczącym rady parlamentarnej i pełnomocnikiem na województwo zachodniopomorskie. W kwietniu 2018 r. został prezesem Endecji po odejściu Adama Andruszkiewicza ze stowarzyszenia.