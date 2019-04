"Zawsze nadrabiaj miną". W sieci pojawił się zwiastun filmu "Joker'

W sieci pojawił się głośno zapowiadany zwiastun filmu "Joker". • Screen z filmu "Joker"

J

oaquin Phoenix w roli Jokera jest szaleńczo przerażający. Zdecydowanie nie chcielibyśmy znaleźć się w jednej windzie z takim świrem. Po głośnych zapowiedziach do sieci trafił zwiastun filmu "Joker".W zwiastunie dostajemy skróconą historię przemiany Arthura Flecka w psychopatycznego mordercę Jokera . Bohater występuje jako uliczny klaun, przepojony słowami matki o tym, że jego głównym zadaniem jest rozbawianie innych ludzi. Przez postronnych jest jednak brany za odszczepieńca, któremu należą się cięgi tylko dlatego, że jest inny od reszty.Przez to Fleck niejednokrotnie pada ofiarą agresji innych osób. W trailerze widzimy również wizyty przyszłego Jokera w szpitalu psychiatrycznym Arkham. Za to na koniec zwiastuna możemy zobaczyć głównego bohatera w charakterystycznym dla Jokera makijażu i ubraniu.Na ekranie widzimy również Roberta De Niro, natomiast za reżyserię odpowiada nominowany do Oscara Todd Phillips, który jest ponadto producentem i współautorem scenariusza do filmu. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Zazie Beetz ("Deadpool 2"), Frances Conroy ("American Horror Story", "Castle Rock") czy Marc Maron ("Maron", "GLOW").Premiera filmu "Joker" została zaplanowana na 4 października.