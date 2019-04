Wyjątkowy moment w życiu Apoloniusza Tajnera. Po raz trzeci zostanie ojcem

Apoloniusz Tajner znowu zostanie ojcem. Były trener skoczków narciarskich ma już dwoje dorosłych dzieci. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

A

poloniusz Tajner ma już dwoje dorosłych dzieci. Były trener skoczków narciarskich jest już nawet dziadkiem, ale teraz w jego życiu przyszedł czas na kolejną radosną nowinę. Okazuje się, że prezes Polskiego Związku Narciarskiego znowu będzie tatą.O tym, że Apoloniusz Tajner i jego partnerka Izabela Podolec zostaną rodzicami, informuje "Super Express". Na razie para nie zdradziła płci dziecka. Dla prezesa Polskiego Związku Narciarskiego nie będzie to nowa sytuacja w życiu. 65-latek ma już dorosłe dzieci – syna Tomisława i córkę Dominikę. Jest nawet dziadkiem 13-letniego Maksymiliana i 13-letniej Sary.Podolec o swojej relacji z Tajnerem opowiadała w ubiegłym roku w programie "Dzień Dobry TVN". 29-latka tłumaczyła, jak z jej perspektywy wygląda duża różnica wieku w związku. Przypomnijmy, że Tajnera i Podolec dzieli 37 lat.– U nas też jest trochę specyficzna sytuacja, ponieważ poznałam Apoloniusza, jak miałam 21 lat. Jesteśmy 7 lat razem, więc ja się zawsze śmieję, że całe dorosłe życie spędziłam z Apoloniuszem i on też mnie w jakiś sposób ukształtował – wyznała.Podolec zdradziła ponadto, że z Tajnerem po raz pierwszy spotkała się w pociągu. – Wszedł po prostu do mojego przedziału, ale ja nawet nie poznałam, więc mój okrzyk był: To Pan? Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co powiedzieć – wspominała. Jakby tego było mało, pomyliła Tajnera z… aktorem z serialu "Na Wspólnej". Dopiero po chwili dowiedziała się, że ma do czynienia z byłym trenerem skoczków.źródło: " Super Express