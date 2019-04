Polacy w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Jak zarejestrować się w Home Office?

Wszyscy obcokrajowy będą musieli się z§rejestrować, jeśli będą chcieli w Wielkiej Brytanii przebywać legalnie po brexicie. • Fot. flckr.com/Tiocfaidh ár lá 1916, CC SA BY-ND 2.0

rexit przeciąga się niemiłosiernie, a brytyjscy parlamentarzyści nie mogą podjąć ostatecznej decyzji co do warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Jednak bez względu na to, w jaki sposób Unia Europejska się pomniejszy, wszyscy jej obywatele mieszkający za kanałem La Manche będą musieli się zarejestrować. Ruszył właśnie specjalny system.W sobotę 30 marca ruszyła oficjalna platforma rejestracyjna dotycząca statusu osoby osiedlonej, dzięki której imigranci z Unii Europejskiej będą mogli zabezpieczyć swoje prawa po brexicie i zapewnić sobie legalny pobyt. Jest to obligatoryjny krok, bez względu na to, w jaki sposób i kiedy Wielka Brytania formalnie opuści Wspólnotę. Rejestracja odbywa się przy pomocy aplikacji mobilnej dostępnej wyłącznie na smartfony z systemem Android. Wszyscy posiadacze innych telefonów mogą to także zrobić za pomocą komputera , pocztą tradycyjną lub też przez udanie się do specjalnego punktu rejestracyjnego, w którym – szczególnie osoby starsze – otrzymają pomoc.Aby dokonać rejestracji, rezydent musi przedstawić swój dowód tożsamości, poświadczyć, że jest rezydentem UK oraz zapewnić, że nie był karany. Wszystko to odbywa się elektronicznie.Aby uzyskać status osoby osiedlonej , trzeba będzie udowodnić, że w ostatnich pięciu latach przebywało się na terytorium Zjednoczonego Królestwa przez co najmniej sześć miesięcy w każdym z tych lat. Jeśli ktoś tego warunku nie spełni, otrzyma tymczasowy status osiedlony , który będzie można zmienić po spełnieniu wspomnianego wymogu.Z początkowych zapowiedzi wynikało, że rejestracja w systemie miała kosztować 65 funtów (32,50 funta dla dziecka), jednak po zapowiedzi Theresy May o zniesieniu opłaty rejestracja jest zupełnie bezpłatna.Aby po Brexicie legalnie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii i móc skorzystać z przysługujących praw, bez względu na to, czy Wielka Brytania opuści Unię Europejską z umową czy bez niej, obywatele UE będą musieli złożyć wnioski najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku.