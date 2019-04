Poseł Kukiz'15 obejrzał wideo Tuska z okazji miliona obserwujących. Dopatrzył się... banderowskiej flagi

Donald Tusk opublikował nagranie, w którym widać banderowskie flagi. Skrytykował go poseł Kukiz'15. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta, Twitter.com / @eucopresident

onto Donalda Tuska na Twitterze obserwuje już ponad milion osób. Z tej okazji szef Rady Europejskiej wrzucił krótkie nagranie, by uczcić tę symboliczną liczbę, ale materiał nie wszystkim się spodobał przez jeden szczegół. Wśród krytyków znalazł się Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15."1 milion! Dziękuję wszystkim, którzy obserwowali mnie przez ostatnie cztery lata, tę codzienną walkę o utrzymanie jedności w UE" – napisał Donald Tusk na Twitterze. Do swojego postu dołączył krótkie nagranie podsumowujące jego aktywność W materiale pojawiają się kadry ze spotkań przewodniczącego RE, a także wpisy, które przykuwały uwagę odbiorców. Jeden fragment filmiku oburzył jednak posła Tomasza Rzymkowskiego."Donald Tusk chwali się milionem followersów na Twitterze. W klipie reklamującym sukces powiewająca flaga banderowców, która symbolizuje mordowanie w bestialski sposób ponad 100.000 Polaków. Ten typ był kiedyś szefem rządu w Polsce. Kurtyna..." – napisał. Wspomnianą flagę w nagraniu Tuska rzeczywiście można zauważyć w 20 sekundzie materiału.Warto zaznaczyć, że Donald Tusk ma dwa konta na Twitterze. To, na którym uczcił sukces, to oficjalny, "przechodni" profil szefa RE. Były premier jest aktywny również na swoim prywatnym profilu, także obserwowanym przez ponad milion użytkowników.