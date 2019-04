Minister rodziny nie wie, kiedy jest Dzień Ojca. Kuriozalna wpadka Rafalskiej w Sejmie

Elżbieta Rafalska przekonywała, że Dzień Ojca przypada dzień po Dniu Matki, czyli 27 maja. W rzeczywistości jest 23 czerwca. • Fot. Twitter / RMF FM

lżbieta Rafalska w czwartek chwaliła się w Sejmie wypłatami tzw. trzynastej emerytury, które mają nastąpić już niebawem. Podkreśliła, że mamy w wieku emerytalnym dostaną to świadczenie, a ich święto zbiega się z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie ustrzegła się jednak wpadki związanej z Dniem Ojca.Minister rodziny, pracy i polityki społecznej przekonywała, że Dzień Ojca przypada... dzień po święcie wszystkich mam i to z tej okazji rząd daje tzw. trzynastą emeryturę. A jednak Dzień Ojca jest 23 czerwca – Dlaczego maj? Bo mamy najpiękniejsze święto, matki. Nasze kochane mamy, te, które w wieku emerytalnym dostaną to świadczenie. A następnego dnia mamy Dzień Ojca! Nasi ojcowie również dostaną to świadczenie!" – wypaliła z entuzjazmem Elżbieta Rafalska. I jeszcze dodała, że "tak się akurat zbiegło", że święto, które mamy co roku, zbiega się z wyborami do Europarlamentu "Trzynasta emerytura", czyli jednorazowe w roku świadczenie, zwana także – przez TVP – "jarkowym" , ma trafiać do Polaków już od 1 maja . Łącznie uprawnionych do pobrania trzynastki ma być 9 mln 720 tys. osób. Na rękę uprawnieni dostaną 888,25 zł, czyli mniej niż w przypadku najniższego świadczenia emerytalnego (934,60 zł).