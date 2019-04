Kazimierz Pułaski był kobietą? Historycy odkryli tajemnicę wojennego bohatera Polski i USA

Gen. Kazimierz Pułaski w rzeczywistości był kobietą? Tak twierdzą badacze • Fot. Nk / commons.wikimedia.org

azimierz Pułaski to bohater walk o niepodległość USA, który jest nazywany "ojcem amerykańskiej kawalerii". Okazuje się, że biologicznie mógł on być kobietą. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Południowej Georgii.Rewolucyjne odkrycie to rezultat wieloletnich badań DNA i szczątków Pułaskiego. Naukowcy wykazali, że jest kobietą o damsko-męskich cechach. O efektach swojej pracy opowiedzieli w dokumencie Według Amerykanów gen. Pułaski chorował na wrodzony przerost nadnerczy Objawia się u kobiet tym , że organizm produkuje nadmierną ilość męskich hormonów. Prowadzi to do nieprawidłowego rozwoju, a genitalia stają się bardziej męskie."To jedyne wyjaśnienie kombinacji cech, które odkryliśmy" – twierdzi Virginia Hutton Estabrook z Uniwersytetu Południowej Georgii. Oprócz miednicy o kobiecym wyglądzie, szkielet Pułaskiego ma bardziej kobiecą strukturę twarzy i szczękę.Generał Kazimierz Pułaski jest bohaterem walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Urodził się w 1745 r. w Warszawie i zmarł w 1779 roku wyniku ran odniesionych w czasie oblężenia 1779 roku pod Savannah. Jest honorowym obywatelem USA.źródło: georgiasouthern.edu