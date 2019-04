Jesienią TVP pójdzie do likwidacji? Ujawniono plan możliwych zmian powyborczych

W przypadku likwidacji TVP stanowisko straci też Jacek Kurski. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

m więcej pojawia się na antenie TVP bezczelnej propagandy, tym częściej podnoszą się głosy na temat tego, że budynki przy Woronicza trzeba zburzyć, a ziemię zaorać. Wydaje się, że głosy te wzięli sobie do serca politycy PO. Pojawił się plan, by w przypadku wygranej opozycji w wyborach parlamentarnych zlikwidować TVP. Choć obejdzie się raczej bez burzenia jej siedziby...O tym, że TVP stała się tubą propagandową rządu nie trzeba przekonywać. Wystarczy poczytać analizy dotyczące "pasków grozy" . Jedynie posłowie związani z obozem prawicy twierdzą, że publiczny nadawca jest obiektywny i rzetelny.Opozycja ma co do tego zupełnie inne zdanie. Przykłady można mnożyć w nieskończoność. W materiale o zapowiadanym strajku nauczycieli Bartłomiej Graczak wykorzystał wypowiedź jednej z nauczycielek ze Szczecina. Wynika z niej, że chwali ona podwyżki. Sęk w tym, że wypowiedź została nagrana... ponad rok temu.Dlatego nie powinna nikogo dziwić informacja, że opozycja pracuje nad zmianami ustawy medialnej. Cel jest oczywisty – chodzi to, by w przyszłości Telewizja Polska i inne tzw. media narodowe zmieniły swoje oblicze. Jak informuje Kamil Dziubka w Onet.pl, w szeregach zjednoczonej opozycji przygotowywana jest nowa ustawa medialna.Główne założenia są takie – likwidacja abonamentu, likwidacja spółek TVP i Polskiego Radia. Zamiast nich miałyby powstać nowe instytucje, w których członkowie zarządu byliby wyłaniani przez Krajową Rady Radiofonii i Telewizji.źródło: onet.pl