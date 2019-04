To już nie wiosna, a po prostu lato. Tak ciepłego dnia w tym roku chyba jeszcze nie było

Dzisiaj będzie w Polsce naprawdę ciepło. • Fot. Ventusky.com

redakcja naTemat

wszem, zdarzały się już w tym roku dni z wysoką temperaturą. Ale chyba jeszcze nie było, żeby tak przyjemnie było w całym kraju. W piątek nawet na Suwalszczyźnie możemy się spodziewać 15 stopni na plusie, a na tradycyjnie najcieplejszym Dolnym Śląsku słupki rtęci wskażą nawet 22 kreski powyżej zera!Te 22 stopnie na plusie to zresztą żaden wypadek przy pracy. Temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza zobaczymy w całej zachodniej Polsce. I tak - dokładnie 20 stopni będzie w Krakowie, Łodzi, Poznaniu czy Szczecinie, 21 kresek na plusie zobaczymy z kolei w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze.W pasie od Gdańska przez Warszawę po Rzeszów będzie z kolei 19 stopni. Odrobinę chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie. Ale nawet te 15 stopni w Suwałkach zapowiada się bardzo przyjemnie.Dodajmy, że opady deszczu zapowiadane są tylko na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W innych regionach kraju będzie słonecznie i przyjemnie. Efekt to korzystne warunki biometeorologiczne w całym kraju.Podkreślmy jeszcze, że to wartości zapowiadane przez TVN Meteo. Niektóre serwisy internetowe pokazują dzisiaj nawet wyższe temperatury:Przyjemna aura utrzyma się w weekend – choć nie będzie już aż tak ciepło jak w piątek. W sobotę możemy spodziewać się od 13 do 18 stopni, możliwe będą także opady deszczu. W niedzielę z kolei na termometrach zobaczymy od 10 do 17 stopni.źródło: tvnmeteo.tvn24.pl