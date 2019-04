"Cała Polska łoi Doskozzzę". Jacek Stachursky wypuścił swój kosmiczny kawałek

"Doskozzza" Jacka Stachursky'ego od piątku do usłyszenia na YouTube. • Fot. Facebook / Jacek Stachursky

szyscy muzyczni podróżnicy i fani Jacka Stachursky'ego czekali na ten numer od pamiętnego krążka "2009". Największy neovixiarz świata zaprezentował "Doskozzzę".Po wydanym dekadę temu krążku "2009" Jacek Stachursky wraca do psy-trance'owych klimatów, co wyraźnie słychać w zaprezentowanym w piątek kawałku "Doskozzza". "Jam Jest Wszechpotężny Etyzer, wysłannik Istot galaktyki Światła" – zaczyna swój najnowszy utwór Stachursky. Trzeba przyznać, że jest grubo.W długo wyczekiwanym numerze pojawiają się również klasyczne hasła Jacka, jak np. doskie "w ogóle centralnie kamieniem go bez kitu". "Doskozzza" to zapowiedź płyty "2k19", która ukaże się 19 września 2019 roku. Jej opis wyraźnie pokazuje, że słuchaczy czeka naprawdę ostra, kosmiczna vixa."Razu pewnego, przebywając na Dachu Świata w krainie Oświeconych Wojowników, uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu, podczas którego poznałem pewnego czcigodnego Mistrza. Ów Mistrz Etyzer, dowiedziawszy się, że jestem z Polski, bardzo się ucieszył i wzruszył.Okazało się, że swego czasu gościł kilka tygodni w naszym pięknym kraju przemierzając go wzdłuż i wszerz, jednocześnie opisując mi szczegółowo jeden tydzień, który spędził z pewną grupą młodych ludzi zwaną 'SZACOWNI KORBIARZE'. Słuchając Jego frapującej opowieści, dotarło do mnie, że powinienem to opisać. I tak powstała DOSKOZZZA" – czytamy w opisie albumu Stachursky'ego