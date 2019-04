Chcesz mieć dobry seks? Magda Gessler radzi co jeść, by życie łóżkowe było udane

Magda Gessler powiedziała, jakie potrawy korzystnie wpłyną na nasze życie łóżkowe. • Fot. Instagram / Magda Gessler

swoim programie "Sexi kuchnia" Magda Gessler pokazuje jak najlepiej przejść drogę przez żołądek do (niekoniecznie) serca. Restauratorka powiedziała, jakie produkty i potrawy sprawią, że nasz seks będzie bardzo, bardzo smaczny. Magda Gessler radzi wszystkim kobietom, by te, za nic w świecie, nie przejadały swoich ukochanych mężczyzn. Inaczej partner będzie ociężały w seksie, a to na pewno nie wpłynie korzystnie na jego zdolności łóżkowe. Co w takim razie proponuje gwiazda TVN?– Caslerea, czyli szynkę w sosie z lubczyku. To danie nastroi wszystkich do pysznej miłości oraz da siłę i potencję na wieczór. Seks najlepiej smakuje, kiedy je się ryby oraz zielone rzeczy. Gorzej, kiedy jemy mięso, choć biały drób nie powinien zaszkodzić. Jako przyprawy polecam też takie afrodyzjaki jak: cynamon, imbir, tymianek i oregano – mówi restauratorka w rozmowie z "Super Expressem".Na łamach naTemat pisaliśmy o składnikach odżywczych, które korzystnie wpłyną na nasze libido . – Na śniadanie sięgnąć po owsiankę zawierającą L-argininę, która pozytywnie wpływa na erekcję oraz jajecznicę będącą doskonałym źródłem witaminy B6, regulującej poziom hormonów. W diecie nie może także zabraknąć witaminy E zwanej witaminą płodności. Można ją znaleźć w ciemnym pieczywie, zarodkach pszenicy, olejach roślinnych oraz zielonych warzywach liściastych – radziła dietetyk Joanna Wasiluk.Źródło: "Super Express"