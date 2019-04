Książęcy rekord. Instagram księcia Harry'ego i Meghan Markle trafił do Księgi Guinnessa

Instagram księcia Harry'ego i Meghan Markle pobił rekord Guinnessa. • Fot. Instagram / Kensington Palace

takiej popularności marzy każdy instagramowy influencer. W tym przypadku trzeba jednak oddać księciu Harry'emu i Meghan Markle to co książęce. Ich Instagram pobił rekord Guinnessa zyskując milion obserwujących w niecałe sześć godzin.We wtorek na Instagramie pojawił się oficjalny profil księcia Harry'ego i Meghan Markle. Książę i księżna Sussex odłączyli się od prowadzonego wspólnie z Williamem i Kate Middleton profilu Kensington Palace . Wygląda na to, że było warto."Harry i Meghan założyli własne konto na Instagramie zyskując milion obserwujących w pięć godzin i 45 minut" – czytamy na oficjalnym koncie Księgi Rekordów Guinnessa na Twitterze.Obecnie książęcą parę obserwuje już 3,8 mln osób, wśród których można znaleźć takie sławy jak m.in. Gwyneth Paltrow, Blake Lively, Zayn Malik czy Priyanka Chopra. Dla porównania konto księcia Williama i Kate Middleton śledzi 7,4 mln obserwujących.