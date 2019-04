"Szykujemy dla was coś extra". Sławomir poprowadzi telewizyjne show wspólnie z... Ibiszem

Sławomir i Krzysztof Ibisz wspólnie poprowadzą program Polsatu. • Fot. YouTube.com/SŁAWOMIR, kadr z utworu "Magiera"

Bartosz Świderski

o prawda nadchodzące show Polsatu jak na razie jest owiane mgiełką tajemnicy, lecz powoli wyłaniają się z niej coraz wyraźniejsze kontury. Wiemy już, że wspólnie poprowadzą je Krzysztof Ibisz i Sławomir Zapała.Zaczęło się od wzmianki o tym, że Sławomir przechodzi z TVP do Polsatu po usunięciu "Big Music Quiz" z telewizji Jacka Kurskiego. Potem pojawiła się informacja o sporej sumie, którą autor "Weekendowego korsarza" zainkasuje za pierwszy sezon nowego show – mówi się nawet o 500 tys. złotych. A teraz taki hit! Okazuje się, że Sławomir poprowadzi program Polsatu wspólnie z Krzysztofem Ibiszem "Cześć Kochani szykujemy dla Was coś extra (...). Premiera w maju. Zakorkujemy Internety. Tymczasem ściskamy Was na dobry dzień" – napisał Krzysztof Ibisz na Instagramie obok zdjęcia ze Sławomirem.Romans Sławomira Zapały z Polsatem trwa dość długo. Wokalista najpierw wystąpił w dwóch programach stacji – "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" oraz w "Twoja twarz brzmi znajomo". Wystąpił też na sylwestrowej imprezie Polsatu (obok TVP). Premiera nowego programu Sławomira i Krzysztofa Ibisza już w maju.