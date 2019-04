"You made my day". Tusk odpowiada Brytyjczykom, którzy oszaleli na jego punkcie

Donald Tusk z Orderem Zasługi? Tego chce publicysta "Financial Times" • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ublicysta "Financial Times" David Allen Green zaproponował, by uhonorować Donalda Tuska brytyjskim Orderem Zasługi. Przekonuje on, że przewodniczący Rady Europejskiej jest jednym z największych przyjaciół, jakich Wielka Brytania miała kiedykolwiek w dziejach. Wpływowy Polak odpowiedział w swoim stylu.W piątek szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nawet o 12 miesięcy. Propozycja była sporym zaskoczeniem, od kilku tygodni mówiło się raczej o tym, że już wkrótce ma dojść do twardego brexitu , bez żadnych umów. Na propozycję Tuska muszą się na jednak zgodzić państwa członkowskie.Swoją propozycją Donald Tusk kolejny raz zdobył serca tych Brytyjczyków, którzy nie marzą o tym, by opuścić Unię bez żadnego porozumienia. Najlepszym przykładem jest wpis na Twitterze Davida Allena Greena, który zaproponował, by odznaczyć polskiego polityka brytyjskim Orderem Zasługi.Podkreślmy, że to szczególne odznaczenie, gdyż mogą je mieć zaledwie 24 żyjące osoby. Zwyczajowo przyznawane jest za wybitną służbę w siłach zbrojnych, osiągnięcia na polu nauki, sztuki albo literatury lub za wspieranie kultury. Green przekonuje, że Tuskowi się należy za to, że jest jednym z największych przyjaciół Brytyjczyków, jakich kiedykolwiek mieli w swojej historii."You made my day" – odpowiedział Donald Tusk na Instagramie, gdzie zamieścić screen z twittem Greena. Szef RE chyba nie wziął tej propozycji na poważnie, ale w komentarzach pod postem wielu ludzi zgadza się z Greenem. Zarówno Brytyjczycy, jak i Polacy mieszkający na Wyspach przekonują, że już tylko w Tusku pokładają nadzieję na to, że jednak Wielka Brytania nie pozostanie sama ze swoimi problemami.