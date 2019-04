Jurorzy "Tańca z Gwiazdami" nie dowierzali. Pokazano, w jakich warunkach mieszka uczestniczka programu

W takich warunkach mieszka Joanna Mazur. • Zrzut ekranu z Facebook.com / tanieczgwiazdamipolsat

idzowie "Tańca z Gwiazdami" byli świadkami niecodziennego wydarzenia. Realizatorzy programu weszli z kamerami do domów i mieszkań uczestników. Prawdziwe emocje wywołały obrazki z lokalu, w którym mieszka paraolimpijka Joanna Mazur. Warunki w jakich na co dzień przebywa, wprawiły w konsternację jurorów.W piątek występ Joanny Mazur i jej tanecznego partnera Jana Klimenta poprzedził materiał filmowy dotyczący życia paraolimpijki. Widzowie dowiedzieli się z niego, że uczestniczka " Tańca z gwiazdami " straciła wzrok w wieku 7 lat. Jako nastolatka była wyśmiewana z tego powodu przez rówieśników przez co jak miała 14 lat przeprowadziła się do internatu w Krakowie i mieszka tam do dziś.Mimo że w życiu sportowym odniosła spektakularne sukcesy (niewidoma biegaczka została mistrzynią świata i trzykrotnie mistrzynią Europy), to nie przełożyło się to na jej status materialny, co pokazał materiał "TzG". Kobieta mieszka w małym pokoju z łazienką na korytarzu.Warunki pokazane w materiale wzruszyły nie tylko widzów i publiczność w studiu, ale także obecnego na nagraniu Klimenta, który wraz z ekipą realizatorską odwiedził mieszkanie Mazur. Tancerz widząc jak mieszka jego partnerka z "TzG" rozpłakał się.Wzruszenia i niedowierzania nie kryli także jurorzy, którzy zamiast oceniać zatańczoną przez Mazur i Klimenta rumbę odnieśli się najpierw do tego, co zobaczyli na nagraniu.– Jestem wzruszony, ale muszę też powiedzieć, że jestem zażenowany, zawstydzony tym, że osoba, dla której na mistrzostwach świata grano Mazurka Dąbrowskiego, żyje w takich warunkach. Gdzie są instytucje państwa odpowiedzialne za to, aby taką osobę docenić? Tu stoi mistrzyni świata. Jeszcze raz czuję się zażenowany, a z Ciebie Joasiu jestem dumny" – powiedział Andrzej Grabowski– Nie mogę mówić po tym filmie, bo ja bym cię przyjęła do swojego domu. Mnie zatkało po tym co, zobaczyłam. Szlag mnie trafia, że żyjemy w takim państwie. Mistrzyni świata, a ma toaletę na zewnątrz. To jest straszne. Coś koszmarnego. Nie zdawaliśmy sobie sprawy. Zaapelujmy do ludzi. Znajdźmy sponsora tej kobiecie. Zatkało mnie totalnie – mówiła Iwona Pavlović.Na reakcję widzów nie trzeba było długo czekać. W internecie powstały już dwie zbiórki. Pierwsza na platformie Pomagam.pl , a druga na Zrzutka.pl