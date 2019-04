"PAD z padem". Duda włączył się w nietypową akcję, pozując z kontrolerem do gry

Andrzej Duda zaangażował się w promowanie e-sportu. Powołał drużynę narodową w wirtualnej piłce nożnej. • Fot. Krzysztof Sitkowski /KPRP

ndrzej Duda często bierze udział w inauguracji ważnych wydarzeń, ale tym razem prezydent zainicjował akcję, która dla wielu może wydawać się zaskakująca. Mowa o powołaniu drużyny narodowej w wirtualnej piłce nożnej.Prezydentowi sport nie jest obcy – jeździ na nartach , widywaliśmy go podczas zorganizowanych imprez biegowych. Tym razem Andrzej Duda też włączył się w promowanie aktywności, ale tej wirtualnej.W mediach społecznościowych prezydent pochwalił się zdjęciem z Miłoszem Bogdanowskim – czterokrotnym mistrzem Polski w grę FIFA. Obaj zainicjowali powołanie drużyny narodowej w wirtualnej piłce nożnej. Duda pozował z kontrolerem do gry, z kolei Bogdanowski zaprezentował się z piłką.Jak informuje Kancelaria Prezydenta, inicjatywa jest odpowiedzią na apel graczy FIFA, którzy ubolewają, że Polska nie wystawiła swojej reprezentacji w pierwszych FIFA eNations Cup. Od teraz polska drużyna esportowa ma szansę wystartować w kolejnych rozgrywkach. Będzie to jedna z pierwszych drużyn narodowych powołanych w Europie.Miłosz Bogdanowski wraz z Jakubem Mikołajewskim skompletują zespół składający się z najlepszych polskich graczy reprezentujących m.in. różne kluby sportowe. Pełny skład drużyny mamy poznać już niebawem.Pomysł na włączenie się prezydenta w promowanie wirtualnego sportu nie wszystkim się spodobał, chociaż w sieci przeważają pozytywne komentarze. "Kolejna patriotyczna inicjatywa, brawo!" – brzmi jeden z wpisów pod zdjęciem Dudy na Instagramie. "O kurczę, PAD z padem" – zażartował ktoś inny.Niektórzy wyrażali też swoje wątpliwości. "Muszę się ostro zastanowić w najbliższych wyborach. Jak głosować na kogoś kto gra na PlayStation" – napisał jeden z internautów.