Wieszał na szubienicach portrety europosłów. Teraz sam kandyduje w wyborach do PE

Jerzy Janoska wieszał portrety europosłów na szubienicach. Teraz kandyduje w wyborach do PE. • Fot. Kadr z filmu promocyjnego

erzy Janoska będzie reprezentował Konfederację Kukiz, Braun, Liroy i Narodowcy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kandydat z województwa śląskiego w 2017 roku był jednym z uczestników happeningu w Katowicach, podczas którego na szubienicach zawieszono portrety europosłów.Kandydatura z ramienia Konfederacji Kukiz, Braun, Liroy i Narodowcy wzbudza kontrowersje, bowiem Janoska "zasłynął" udziałem w bulwersującej akcji.W 2017 r. jako lider Ruchu Narodowego Zagłębia Dąbrowskiego, Janoska był jednym z uczestników happeningu w Katowicach, podczas którego na szubienicach zawieszono portrety europosłów . Wieszał je osobiście. Przypomnijmy, że narodowcy na rozstawionych szubienicach powiesili zdjęcia posłów PO do Parlamentu Europejskiego: Danuty Jazłowieckiej, Danuty Hübner, Barbary Kudryckiej, Julii Pitery, Róży Thun i Michała Boniego.Janoska jest radnym Ogrodzieńca, członkiem Rady Politycznej Ruchu Narodowego, współorganizatorem m.in. Rajdu Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ. W ostatnich wyborach parlamentarnych startował z list Kukiz'15 do Sejmu, ale nie zdobył mandatu. Deklarował poparcie dla m.in. likwidacji umów śmieciowych, obniżenia CIT i polityki prorodzinnej. Sprzeciwiał się przyjmowaniu islamskich uchodźców, adopcji dzieci przez osoby homoseksualne i wprowadzeniu euro.O Janosce głośno było już w 2016 r., kiedy doniesienie do prokuratury na niego złożyło lokalne biuro partii Razem z Zagłębia. Sprawa dotyczyła koncertu nacjonalistycznego zespołu Nordica , który miał odbyć się w należącym do samorządu obiekcie.źródło: " Gazeta Wyborcza