Jest akt oskarżenia przeciwko Dodzie. Miała szantażować byłego narzeczonego sekstaśmą

Jest akt oskarżenia wobec Doroty R. ps. Doda. Chodzi o jej były związek. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

D

o sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Dodzie i jej mężowi Emilowi S. W sprawie ma chodzić o szantażowanie sekstaśmą byłego narzeczonego piosenkarki, Emila H. – informuje "Super Express".To kolejna odsłona zamieszania wokół relacji Dody i Emila H. Co prawda ich związek zakończył się trzy lata temu, ale H. założył piosenkarce co najmniej 6 spraw. Już wcześniej przez jego pozwy Doda miała problemy z policją i prokuraturą.Z najnowszych doniesień wynika, że do prokuratury trafiły sekstaśmy byłego narzeczonego piosenkarki, a odpowiadać ma za nie sama artystka. Według "Super Expressu", do sądu został w tej sprawie skierowany akt oskarżenia przeciwko Dodzie i Emilowi S.Piosenkarka do tych informacji odniosła się na swoim Instagramie, gdzie krótko skomentowała aferę z sekstaśmą."H(...) przekazał zdjęcie, na którym widać, że ktoś penetruje go analnie wibratorem ;) Z wielkim żalem nie umiem powiedzieć, kto to robi ani tym bardziej co to za zdjęcia. Zapraszam media do sądu. Przekonamy się o tym wspólnie :)" – napisała Doda w relacji na InstaStories.Jak napisała piosenkarka, proces rozpocznie się najwcześniej po wakacjach.Przeciwko Dodzie od dawna toczyło się śledztwo w sprawie domniemanego stosowania gróźb w stosunku do jej byłego partnera Emila H. Już za samo to piosenkarce mogło grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Ale to nie koniec jej kłopotów, bo prokuratura oskarżała ją dodatkowo o składanie fałszywych zeznań, za co Doda mogłaby trafić do więzienia nawet na 8 lat.źródło: " Super Express