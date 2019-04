Katarski socjolog szkoli nastolatka... jak bić żonę. Oburzające nagranie trafiło na YouTube

Nie ma słów, które opiscać mogą oburzenie po obejrzeniu tego filmu. • Zrzut ekranu z YouTube.com / MEMRI TV Videos

Bartosz Świderski

YouTube.com / MEMRI TV Videos

ą pewne filmy w internecie, po obejrzeniu których zupełnie nie wiadomo jak je skomentować, bo po prostu aż odbiera mowę. Z całą pewnością należy do nich jedno z kontrowersyjnych nagrań kanału MEMRI TV Videos, które trafiło niedawno na YouTube. Widać na nim jak socjolog z Kataru, Abad Al-Aziz Al-Khazraj Al-Ansari pokazuje nastolatkowi jak ma bić swoją żonę, by było to zgodne z islamem.Na wstępie ostrzegamy, że treści, które padają w nagraniu, są bardzo kontrowersyjne, naganne i surowo zabronione prawodawstwie europejskim oraz niemieszczące się w zachodniej kulturze.W filmiku, który trafił na serwis YouTube za pośrednictwem kanału MEMRI TV Videos, występują dwie osoby – nastolatek Nayef i katarski socjolog Abd Al-Aziz Al-Khazraj Al-Ansari, który tłumaczy młodemu człowiekowi, prawdopodobnie synowi, jak powinien bić swoją żonę i być w zgodzie z islamem.Sam akt przemocy jego zdaniem nie musi być regularny, ale "mężczyzna, jako pan domu, musi czasem pokazać swój autorytet i zdyscyplinować swoją żonę z miłości, żeby życie mogło toczyć się dalej".Według Al-Ansariego bicie powinno być lekkie, ale jednocześnie bolesne na tyle, żeby "mąż poczuł swoją męskość i siłę, a kobieta swoją kobiecość". Zabronił jednak bić kobiety po twarzy. Wszystkie "rewelacje" i "techniki" Katarczyk demonstrował na chłopcu.Przypomnijmy, że prawa kobiet w Katarze są nadal w wielu dziedzinach ograniczone. Kobiety w tym kraju dopiero w 1997 roku uzyskały prawa wyborcze Katar jest krajem muzułmańskim z dominującą ludnością sunnicką oraz wahhabicką interpretacją Koranu. Dlatego surowo przestrzega się tutaj zasad wiary, a mężczyźni mają prawo do przemocy wobec kobiet, które gwarantuje im ich religia.