Kierowca karetki aresztowany. Nowe fakty ws. potrącenia 9-letniej dziewczynki

Kierowca potrącił śmiertelnie 9-letnią dziewczynkę. • Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

D

o ośmiu lat więzienia grozi Piotrowi K. kierowcy karetki, który w środę na jednej z ulic Pruszkowa potrącił śmiertelnie 9-letnią dziewczynkę – informuje "Super Express". Mężczyzna jechał w momencie wypadku na sygnale, chociaż nie musiał tego robić, bo nie zmierzał do chorego.– Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie wobec Piotra K. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Prokuratura obawia się matactwa i podejrzewa, że mężczyzna może też wpływać na zeznania świadków. Sąd przychylił się do wniosku śledczych –powiedział Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którego cytuje " Super Express ".Piotr K. usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. 60-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył stosowne wyjaśnienia. Śledczy byli zaskoczeni, gdy podejrzany powiedział im podczas przesłuchania, że nie musiał jechać na sygnale , bo nie zachodziła taka potrzeba. Chciał po prostu szybciej dojechać do szpitala na kolejne zlecenie.Przypomnijmy, że do wypadku doszło w środę po godzinie 15 na ulicy Promyka w Pruszkowie. 9-latka wracała ze szkoły do domu. Na pasach została śmiertelnie potrącona przez pędzącą karetkę Piotra K.źródło: " Super Express