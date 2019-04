Gigant z Premier League chce kupić Lewandowskiego. Padła kwota transferu

Robert Lewandowski znalazł się na celowniku Chelsea Londyn. • Fot. Instagram.com / Robert Lewandowski

R

obert Lewandowski od dawna jest bohaterem najgorętszych plotek transferowych. Tym razem angielski "Mirror" przekonuje, że o sprowadzeniu Polaka myślą władze Chelsea Londyn. Podobno działacze "The Blues" są gotowi wyłożyć 70 mln funtów.Robert Lewandowski był łączony z największymi europejskimi klubami. Kiedy wydawało się, że reprezentant Polski jest już jedną nogą w Realu Madryt, ostatecznie został w Monachium i podpisał nowy kontrakt z Bayernem.Tym razem do walki o Lewandowskiego ma włączyć się Chelsea Londyn. Jak podaje "Mirror", 30-letni napastnik miałby być lekiem na całe zło, jeśli chodzi o linię ataku angielskiego zespołu.Problem w tym, że transfer do Chelsea nie musi być atrakcyjny dla Polaka. Klub z Premier League nie jest pewny występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Ponadto w ramach kary nałożonej przez FIFA, Chelsea w dwóch najbliższych oknach transferowych nie będzie mogła kupować piłkarzy. "Mirror" zaznacza, że działacze odwołali się od decyzji światowej federacji i pojawiłaby się szansa na sprowadzenie Lewandowskiego.Z najnowszych doniesień wynika, że Chelsea chce głęboko sięgnąć do portfela. Podobno za polskiego napastnika jest w stanie zapłacić nawet 70 mln funtów. Planem awaryjnym ma być transfer Alexandra Isaka z Borussii Dortmund, który aktualnie gra na zasadzie wypożyczenia w Willem II Tilburg.Przypomnijmy, że w sobotnim hicie Bundesligi Bayern zdemolował Borussię Dortmund 5:0 . Lewandowski zapisał na swoim koncie dwie bramki. Były to gole numer 200 i 201 polskiego napastnika w lidze niemieckiej.źródło: " Mirror