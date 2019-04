Idzie drastyczna zmiana temperatury. Najbliższy tydzień da się nam we znaki

W Polsce szykuje się znaczące ochłodzenie, począwszy od 8 kwietnia przez najbliższy tydzień • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

rzez najbliższy tydzień czeka nas znaczące ochłodzenie. Po prawdziwej wiośnie nie będzie śladu. Dopiero od przyszłego poniedziałku aura zacznie się zmieniać. Za to na Wielkanoc powinno być już naprawdę ciepło.Jeszcze w poniedziałek temperatura ma wskazywać liczby charakterystyczne dla letnich miesięcy: około 19 stopni Celsjusza. Synoptyk TVN Meteo Tomasz Wasilewski pokazał planszę, z której wynika, że stopniowe ochładzanie się rozpocznie się już we wtorek. W połowie tygodnia może być nawet od 6 do 11 stopni. Takie temperatury mają utrzymywać się aż do niedzieli.Kolejny tydzień to już wiosna w pełni. W Polsce będzie się systematycznie ocieplać aż do Wielkanocy. W przyszły poniedziałek na termometrach będzie 14 kresek powyżej zera, a potem z każdym dniem coraz cieplej. W Wielką Niedzielę i Lany Poniedziałek powinno być odpowiednio 19 i 18 stopni.Inne wcześniejsze prognozy pogody na Wielkanoc także zwiastowały ciepłe dni. Ale możliwy miał być także deszcz, szczególnie w lany poniedziałek. Jednak według ostatnich prognoz w świąteczne dni ma być pogodnie.źródło: TVN Meteo