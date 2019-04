Uczniowie stanęli murem za nauczycielami. Sieć zachwycona spontaniczną akcją w szkołach

Akcja #muremzanauczycielami to wyraz wsparcia uczniów dla nauczycieli przed planowanym na 8 kwietnia strajkiem. • Fot. YouTube.com / #muremzanauczycielami

czniowie solidaryzują się z nauczycielami, którzy szykują się do ogólnopolskiego strajku. W sieci coraz bardziej popularny staje się hasztag #muremzanauczycielami. Akcji towarzyszy również specjalny spot.Wiadomo, że podczas planowanego od dłuższego czasu strajku najbardziej poszkodowani będą uczniowie. Mowa nie tylko o lekcjach, które się nie odbędą, ale także o zagrożonych egzaminach. Okazuje się jednak, że uczniowie także włączyli się w działania przedstawicieli oświaty i publicznie wyrazili swoje poparcie dla nauczycieli.– Kim są dla nas nauczyciele? Często uważamy ich tylko za tych, którzy mają nam przekazywać wiedzę. Myślimy, że są tylko tymi, którzy mają zrealizować program, ocenić nasze sprawdziany, wystawić oceny na koniec roku. Jednak czy jest to prawdą? Naszym zdaniem, nauczyciele są kimś znacznie więcej – przekonują uczniowie w spocie opublikowanym na YouTube.Dalej w materiale słyszymy, że ktoś przecież mógłby powiedzieć, że można uczyć się z książek lub internetu internetu. – Czy nie wydaje się to absurdalne? Świat bez szkoły, nauczycieli. Przecież to od nich zależy, jakimi ludźmi będziemy wchodząc w dorosłe życie – wyjaśniają.– Dlaczego więc ci, którzy kształtują przyszłych lekarzy, prawników czy polityków są tak bardzo niedoceniani? My uczniowie wspieramy ich w strajku, wiedząc jak ciężką i odpowiedzialną pracę wykonują. Drodzy nauczyciele, my, uczniowie, stoimy za wami murem i wspieramy was w waszych działaniach – dodają na koniec.Jeśli niedzielne negocjacje między rządem za związkowcami nie zakończą się zawarciem porozumienia, w poniedziałek 8 kwietnia rozpocznie się wielki strajk nauczycieli. Eksperci nie wróżą, żeby rządowi udało się porozumieć ze związkowcami w oświacie.