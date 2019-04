Cztery nastolatki potrącone na przejściu w Łukowie. Policja pokazała wstrząsające nagranie

Cztery nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych w Łukowie. Kierowca stracił prawo jazdy. • Fot. lubelska.policja.gov.pl

krok od tragedii na przejściu dla pieszych w Łukowie na Lubelszczyźnie. Kamera zarejestrowała dramatyczną sytuację, kiedy 75-letni kierowca wjechał w cztery nastolatki. Na szczęście nie stało się im nic poważnego. Policja ku przestrodze pokazała nagranie z tego zdarzenia.Ta sytuacja pokazuje, jak może zakończyć się chwila nieuwagi na drodze. 6 kwietnia na ul. Kaczyńskich w Łukowie kierujący mitsubishi potrącił przechodzące przez przejście dla pieszych cztery nastolatki. Do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierowca zjeżdżał z ronda. Dwie z poszkodowanych przewieziono do szpitala. Po badaniach okazało się, że na szczęście nie odniosły poważniejszych obrażeń.Policjanci ustalili, że kierujący autem mężczyzna był trzeźwy. 75-latek tłumaczył mundurowym, że nie zauważył przechodzących przez ulicę nastolatek. Za spowodowanie zagrożenia i rażące naruszenie przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Wkrótce jego sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Mężczyźnie grozi wysoka grzywna i zakaz kierowania pojazdami.Chwile grozy na przejściu w Łukowie zarejestrowała jedna z kamer miejskiego monitoringu. Śledczy opublikowali ten materiał ku przestrodze i zaapelowali, by nie zapominać o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych.