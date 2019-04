Gigantyczny ból głowy dla rodziców. Co tak naprawdę oznacza strajk nauczycieli?

Niedzielne negocjacje związkowców z rządem nie przyniosły efektów. 8 kwietnia zaczyna się strajk szkolny. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

poniedziałek 8 kwietnia rozpocznie się ogólnopolski strajk szkolny. A to oznacza, że w wielu przypadkach rodzice sami będą musieli poradzić sobie z opieką nad dziećmi. Takie problemy odczują opiekunowie dzieci w całej Polsce – do protestu ma przystąpić 79,5 proc. szkół w kraju.O skali strajku mówią liczby i to tylko na bazie stolicy. W Warszawie ponad 200 tys. dzieci może odczuć efekty strajku . W poniedziałek całkowicie zamkniętych ma być ponad 150 przedszkoli, sto szkół podstawowych i blisko trzydzieści liceów.Inne miasta nie zostają w tyle. W Krakowie zdecydowana większość szkół zadeklarowała gotowość do strajku. Jednak około połowa z 317 szkół, przedszkoli i innych placówek zorganizuje dzieciom opiekę i zajęcia w swoich budynkach. Z kolei w Gdańsku strajk zapowiedziało ponad 60 proc. publicznych placówek oświatowych. We Wrocławiu do strajku zamierza przystąpić 85 proc. placówek. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja we wtorek 9 kwietnia.W całym kraju sytuacja będzie podobna, w tym także w mniejszych miejscowościach. Do wielu szkół nauczyciele przyjdą – ale nie będą prowadzić zajęć. Zamiast tego będą przebywać w jednym pomieszczeniu, np. w pokoju nauczycielskim. W wielu miejscach w Polsce samorządy starają się zapewnić opiekę nad dziećmi. Często także zakłady pracy idą na rękę rodzicom i po prostu pozwalają przyjść z pociechami do pracy.Protest nauczycieli to oczywiście wielki ból głowy dla rodziców. Rodzic lub opiekun prawny, który musi zaopiekować się dzieckiem, powinien do pracodawcy złożyć niezbędne dokumenty. Pierwszy z nich to oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Z kolei drugi to wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.W ciągu roku rodzice mają prawo do 60 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego z powodu nagłego zamknięcia placówki oświatowej. Te przepisy dotyczą jednak tylko rodziców i opiekunów prawnych dzieci do ósmego roku życia. Potem taki urlop jest bezpłatny.Rodzic, podobnie jak podczas zwolnienia lekarskiego, za okres opieki nad dzieckiem otrzymuje 80 proc. wysokości wynagrodzenia.Przypomnijmy, że w niedzielę wieczorem zakończyły się rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli. Zgodnie z przewidywaniami negocjacje nie poskutkowały żadnym kompromisem Porozumienie podpisała tylko Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Pozostałe dwa związki – Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych – nie zgodziły się na przedstawione propozycje.Związki zawodowe chciały podwyżki wynagrodzeń o 30 proc., co dla nauczyciela stażysty oznaczałoby wzrost wynagrodzenia o 720-730 zł. miesięcznie, natomiast dla nauczyciela dyplomowanego to kwota około 990 zł.