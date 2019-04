MEN wspiera w Toruniu uczelnię byłego radnego PiS. Płaci za studia dla nauczycieli

Anna Zalewska wspiera uczelnię należącą do byłego radnego PiS. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

inisterstwo Edukacji Narodowej płaci 1,7 mln zł na studia dla nauczycieli w uczelni byłego radnego PiS prof. Grzegorza Górskiego – informuje "Rzeczpospolita". Nie wiadomo, dlaczego resort wybrał właśnie tę uczelnię. Minister edukacji Anna Zalewska od dwóch lat zleca Kolegium Jagiellońskiemu Toruńskiej Wyższej Szkole przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach rządowego programu "Bezpieczna+". Do tej pory MEN przeznaczyło na to ponad 1,7 mln zł."Rzeczpospolita" zapytała resort, dlaczego wybrano właśnie tę uczelnię. W odpowiedzi wskazano jedynie, że MEN zdecydował się na "kontynuację tego zadania w 2018 r., opierając się na doświadczeniu i efektach z realizacji tego zadania w 2017 r.", które również wykonywała ta toruńska uczelnia.Kolegium Jagiellońskie to niepubliczna uczelnia rodzinna prof. Grzegorza Górskiego, toruńskiego adwokata, byłego radnego PiS i w latach 2011–2014 członka Trybunału Stanu.Prof. Górski w przesłanym dziennikowi stanowisku stwierdził, że w 2017 r. zlecenie przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli uczelnia otrzymała w efekcie konkursu, a toruńska uczelnia "została wybrana jako jedna z dwóch, spośród kilkunastu propozycji". Dodał również, że procedura wyboru "była w pełni transparentna".Ponadto Górski wskazał, że od listopada 2014 r. nie jest członkiem PiS, podobnie jak nikt z jego rodziny. Na tym jednak nie koniec. W swoim oświadczeniu zagroził dziennikowi sądem, jeśli dojdzie do naruszenia dobra uczelni.źródło: " Rzeczpospolita