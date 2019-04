ZNP apeluje do uczniów o zrozumienie. "Potraktujcie ten czas jako lekcję"

8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. ZNP apeluje do uczniów o zrozumienie. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Fot. znp.edu.pl

wiązek Nauczycielstwa Polskiego opublikował plakat, w którym zaapelował do uczniów o zrozumienie. Ma to związek ze strajkiem szkolnym, który rozpoczął się 8 kwietnia. ZNP pokazał też drugą planszę z głównymi założeniami protestu."Protestujemy w trosce o Waszą przyszłość! Prosimy, zrozumcie nas!" – pisze ZNP na swojej stronie internetowej. "Macie prawo, by uczył Was dobrze wykształcony nauczyciel, człowiek z pasją, który ma dla Was czas, a nie musi dorabiać po godzinach" – czytamy dalej.Przedstawiciele ZNP podkreślili, że są świadomi, że protest może budzić obawy i spowodować pewne trudności. "Prosimy Was o zrozumienie, bo walczymy o szkołę, w której wszyscy będziemy dobrze się czuli i dzięki której spełnicie Wasze marzenia. Potraktujcie ten czas jako lekcję, jak ubiegać się o prawa swoje i innych" – zaapelowali. Oprócz komunikatu na stronie związek pokazał plakat skierowany do uczniów.Na tym jednak nie koniec. ZNP na innym plakacie zaprezentował też swoje swoje cele i postulaty. "Przyjdziemy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych. W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi" – wymieniono. Związkowcy wskazali, że to jest protest, w którym chodzi o "godność i lepszą przyszłość polskiej szkoły"."Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja. Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty. Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji" – wyjaśniono.Przypomnijmy, że uczniowie już wcześniej wyrazili swoje poparcie dla protestujących nauczycieli . W sieci coraz bardziej popularny staje się hasztag #muremzanauczycielami . Akcji towarzyszy również specjalny spot.