Co dalej ze strajkiem nauczycieli? We wtorek nie tylko oni zamierzają protestować

trajk nauczycieli sparaliżował pracę absolutnej większości polskich szkół, a rodzice mieli duże problemy z opieką nad swoim i pociechami. Czy ogólnopolski strajk nauczycieli będzie trwał także we wtorek?Według danych ZNP, w strajku nauczycieli bierze udział ponad 80 proc. placówek. W części szkół zapewniona jest podstawowa opieka nad dziećmi, reszta strajkujących placówek jest zupełnie pusta. Tak wyglądał pierwszy dzień strajku nauczycieli , którzy nie doszli do porozumienia z rządem co do podwyżek pensji.Porozumienia nadal nie ma, a strajk jest bezterminowy. Co oznacza, że także we wtorek szkoły i przedszkola nadal będą puste i nie prowadzą zajęć dydaktycznych. Wszystko wskazuje też na to, że rząd szybko nie będzie miał propozycji dla strajkujących, co oznacza przedłużenie paraliżu szkolnictwa o kolejne dni.Na wtorek manifestacje zapowiadają także... uczniowie. Chcą w ten sposób wesprzeć nauczycieli oraz domagać się przemyślanych reform edukacji i programów nauczania.