Maturzysta z Gdańska wysłał poruszający list do Dudy. "Jest nam po ludzku wstyd"

onrad Rola to 19-letni uczeń klasy maturalnej VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Wysłał list do najważniejszych osób w państwie, który dotyczył sytuacji nauczycieli. Pod listem podpisało się jego 250 kolegów i koleżanek.Jak napisał w liście jest nie tylko uczniem szkoły średniej, ale też "patriotą zatroskanym o przyszłość i losy naszej ojczyzny". "Widząc ogrom pracy, jaki nasi nauczyciele wkładają w naszą edukację (…) jest nam po ludzku wstyd, kiedy słyszymy, ile zarabiają" – czytamy w piśmie, które zostało skierowane także do premiera Mateusza Morawieckiego i minister edukacji Anny Zalewskiej.Jak ocenił Konrad, praca nauczycieli jest głównie poświęceniem i za to 19-latek im podziękował w imieniu swoim i kolegów. Dodał, że "osoby zatrudnione w sieciach sklepów na stanowisku sprzedawca/kasjer (nie umniejszając w żaden sposób ich pracy i wysiłkowi) zarabiają tyle samo lub nawet więcej od ludzi, którzy są odpowiedzialni za wychowanie kolejnych pokoleń Polek i Polaków w równej mierze co ich rodzice, dziadkowie czy opiekunowie"."Nauczyciele są zdesperowani i sfrustrowani, co całkowicie rozumiemy" – przyznał licealista i zaapelował o jak najszybszy konsensus rządu z nauczycielami i udzielenie im podwyżek w żądanym wymiarze Co do prezydenta Dudy, to gdy w Warszawie w Centrum Dialogu zbliżały się rozmowy ostatniej szansy, zauważył na Instagramie, że przyszła wiosna . Wyraził radość z tego powodu i zachęcił do aktywności na świeżym powietrzu. Do wpisu dołączył zdjęcia kwiatków i liczne hasztagi.