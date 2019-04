Podsiadło napisał, co myśli o strajku w szkołach. Jego była nauczycielka nie mogła tego przemilczeć

Dawid Podsiadło także popiera protest nauczycieli. • Fot. facebook.com/pg/podsiadlo.dawid

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

a swoim facebookowym profilu Dawid Podsiadło zabrał głos w sprawie trwającego w całej Polsce strajku w szkołach i przedszkolach. Wokalista w mocnych słowach wsparł nauczycieli pozostających w sporze z rządem."Mam 25 lat" – tak zaczyna się wpis Dawida Podsiadły na temat strajkujących nauczycieli. "Prosta matematyka pokazuje, że przez ponad połowę mojego dotychczasowego życia przez 5 dni w tygodniu spędzałem większość dnia pod opieką nauczycieli w klasach i szkołach, które zaraz po moim rodzinnym domu były dla mnie najważniejszym miejscem, w którym zdobywałem wiedzę o życiu" – kontynuuje muzyk."To dzięki ludziom, których spotkałem w szkole, w dużej mierze zawdzięczam swoją życiową drogę i jej kształt. Jak ktoś mnie dobrze zna, to wie, że dla mnie nauczyciel od zawsze był superbohaterem" – czytamy dalej. "Dlatego, gdy pytają mnie czy wspieram nauczycieli, to odpowiadam - całym sercem" – podsumował Podsiadło.Pod tym postem od razy wysypała się lawina komentarzy, wśród którym znalazł się także ten autorstwa jednej z byłych nauczycielek muzyki Dawida Podsiadły. "Byłam tylko przez króciutka chwilkę Twoim wspomaganiem muzycznym,ale to Prawda czułam się ucząc z Tobą Dawidku" – napisała.