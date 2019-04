Grunwald pod Berlinem? Oto nietypowy przewodnik Prokopa po stolicy Niemiec

Marcin Prokop pokazuje swoje ulubione miejsca w Berlinie. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Goodyear Polska

Druga z trzech części miniserii z Marcinem Prokopem w roli przewodnika po Berlinie. • YouTube.com / Goodyear Polska

Materiał powstał we współpracy z Goodyear

zukasz pomysłów jak ciekawie spędzić czas w Berlinie? Marka Goodyear poprosiła dziennikarza Marcina Prokopa, żeby "przetoczył" ich opony przez swoje ulubione miejsca w stolicy Niemiec. Wiele z nich to interesujące perełki, które tworzą wartościowy przewodnik po Berlinie. Zobaczcie kolejną część przygody Prokopa.Twój samochód jest tak wydajny i bezpieczny, jak dobre i solidne są jego opony. Podobnie jest z urlopem – jest wtedy udany, kiedy mamy na niego ciekawy pomysł. Dlatego marka Goodyear , czołowy producent opon klasy premium, postanowiła połączyć te dwie prawdy w jedno.Pomógł jej w tym Marcin Prokop, znany dziennikarz telewizyjny, który wyruszył w trasę objazdową po Berlinie. Podczas niej pokazuje swoje ulubione miejsca, które sprawią, że każdy rodzaj wypoczynku w stolicy Niemiec będzie udany i interesujący. poprzedniej części Marcin pokazał już kilka smaczków ze stolicy Niemiec, m. in. sklep, w którym sprzedaje się poduszki w kształcie... kiełbasy oraz lokal z najlepszym kebabem w mieście. Co pokaże w drugiej odsłonie swojej miniserii? Zobaczcie sami!Marcin Prokop ma jeszcze więcej ciekawych miejsc do pokazania oprócz niemieckiego "Grunwaldu". Jego dalsze przygody zobaczyć będzie można w trzeciej odsłonie tego wyjątkowego przewodnika.