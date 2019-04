Rodzina Michała Żebrowskiego wspiera nauczycieli. Jedno z ich haseł powala

Aktor wspiera strajk nauczycieli wraz z rodziną. • Fot. Twitter/ZebrowskiMichal





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Środowisko aktorskie zabrało głos w kwestii nauczycielskiego protestu. Do grona artystów popierających strajk dołączył właśnie dyrektor Teatru 6. piętro Michał Żebrowski wraz z rodziną.Aktor zamieścił na twitterowym profilu zdjęcie, na którym widać jego razem z dwójką synów i żoną. Dzieci trzymają na zdjęciu białe kartki z hasłami: "popieramy strajk nauczycieli" i... "nie jesteśmy krowami".Drugi z napisów może nawiązywać zarówno do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , który obiecał rolnikom 500 zł dopłaty za krowy.Wśród artystów, którzy poparli dotychczas strajk nauczycieli, znaleźli się m.in. Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska oraz Dawid Podsiadło . Protest wsparła także Anja Rubik . Niestety modelka została skrytykowana w mediach społecznościowych za brak kompetencji, by wypowiadać się na temat płac dla nauczycieli. Protest nauczycielski rozpoczął się w poniedziałek 8 kwietnia. Strajk ma charakter bezterminowy.