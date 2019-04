Córka Przybylskiej idzie w ślady mamy. Fani zachwyceni jej aktorskim debiutem

Oliwia Bieniuk zagrała w szkolnym filmie, który bierze udział w prestiżowym, polskim konkursie. • Zrzut ekranu z Facebook.com / KMP w Gdyni

Bartosz Świderski

liwia Bieniuk, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, ma już za sobą swój pierwszy filmowy debiut. Wystąpiła w szkolnej produkcji Zespołu "The Glimmer Project" pod tytułem "Glimmer". Film bierze udział w konkursie Krakowskiego Festiwalu Filmowego i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Występ Bieniuk został ciepło przyjęty przez jej fanów."Film produkcji IX LO w Gdyni – Zespół 'The Glimmer Project' pod tytułem 'Glimmer', w którym miałam przyjemność wystąpić. Produkcja bierze udział w plebiscycie internautów na najpopularniejszy film IX Przeglądu KFF" – napisała na swoim Instagramie Oliwia Bieniuk Córka Anny Przybylskiej, tak jak matka zaliczyła już swój debiut przed kamerą i to w wieku 16 lat. Co ciekawe niektórzy twierdzą, że Bieniuk jest bardzo podobna do Przybylskiej z wyglądu i ma podobny głos."Glimmer" spotkał się z bardzo pozytywną opinią fanów Oliwii Bieniuk . Wielu zachwalało występ młodej aktorki oraz całego zespołu. Film na profilu Bieniuk polubiło ponad 20 tysięcy osób.Na film młodych artystów można głosować w konkursie IX Przeglądu KFF do 22 kwietnia do północy. Najpopularniejszy film zdobędzie nagrodę, którą otrzyma podczas uroczystej gali konkursu 24 kwietnia w Gdyni.