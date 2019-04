Bodnar ostrzega MEN. Jutrzejsze egzaminy mogą się okazać nieważne!

Adam Bodnar wysłał pismo do MEN ws. organizacji egzaminów gimnazjalnych. Wiceminister sprawiedliwości go krytykuje. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

kłada kij w szprychy – tak zachowanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara skomentował Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. RPO wcześniej sugerował w piśmie do MEN, że zaangażowanie do zespołów nadzorujących egzaminy osób niespełniających warunków ustawowych może być nielegalne.Wciąż nie wiadomo, jak w związku ze strajkiem szkolnym ostatecznie będą przebiegać egzaminy gimnazjalne, które ruszają już w środę. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do minister edukacji narodowej ocenił, że dokooptowanie do zespołów nadzorujących egzaminy osób niespełniających warunków ustawowych może stanowić w przyszłości podstawę unieważnienia wyników egzaminów.Działania RPO skomentował na antenie TVP1 Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. – Wkłada kij w szprychy. Nie dość, że tyle problemów dzisiaj spotyka dzieci, które przystępują do egzaminów, to jeszcze pojawia się rzecznik, który zazwyczaj pojawia się w takich sytuacjach i bardzo swoiście pojmuje swoją rolę – stwierdził polityk.Na odpowiedź Bodnara nie trzeba było długo czekać. "Rozporządzenie MEN zostało wydane i opublikowane 2 kwietnia br. Wystąpienie RPO zostało podpisane i wysłane 4 kwietnia br. Trudno oczekiwać, abym zareagował wcześniej" – zauważył w swoim wpisie na Twitterze.Anna Zalewska we wtorek rano przypomniała, że "szanując wolę strajkujących" do tego, by strajkować, rząd zmienił rozporządzenia w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych. Chodzi o egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny oraz matury. Zmiany dają możliwość powołania do zespołu nadzorującego przebieg egzaminów nauczyciela z innej szkoły, a także osoby mającej kwalifikacje pedagogiczne. Minister edukacji w Radiowej Jedynce ujawniła , że jak dotąd kilka tysięcy osób zgłosiło się do pomocy przy przeprowadzaniu egzaminów gimnazjalnych. Z kolei Beata Szydło na konferencji prasowej próbowała studzić emocje i zapewniała, że egzaminy odbędą się . Wicepremier zaznaczyła jednak, że za organizację egzaminów odpowiadają dyrektorzy szkół.Przypomnijmy, że o godz. 15 we wtorek odbędzie się kolejne spotkanie rządzących z przedstawicielami nauczycielskich związków. Z propozycją wznowienia negocjacji wyszła Szydło, jednak nie ujawniła, czy politycy wyjdą do protestujących z nowymi propozycjami. Szef ZNP Sławomir Broniarz potwierdził już obecność na spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".