Ile zarabia Ryszard Proksa? Nauczyciele wściekli po decyzji centrali "Solidarności"

Ryszard Proksa rozjuszył nauczycieli z "Solidarności". • Fot. Adam Stępień/Agencja Gazeta

odpisanie przez szefa oświatowej "Solidarności" Ryszarda Proksę porozumienia z rządem rozjuszyło nauczycieli ze związku, którzy nie są zadowoleni z propozycji Beaty Szydło. Teraz na jaw wyszły także zarobki Proksy (ponad 10 tys. zł na miesiąc), co tylko dolało oliwy do ognia.Okazuje się, że Ryszard Proksa podpisał dokument bez konsultacji z nauczycielami-związkowcami "Solidarności". – Jak on śmiał podpisać to porozumienie za naszymi plecami ? Nic nie konsultował, unikał z nami kontaktów i nagle to podpisuje. Postawił interes partyjny ponad swoich ludzi. Po co? Żeby przez pięć lat czerpać z tego zyski? – mówi portalowi Wp.pl oburzona Barbara Panczocha.Oburzenie nauczycieli jeszcze wzrosło po tym, jak wypłynęła informacja o zarobkach przewodniczącego Proksy, które opiewają na o wiele większą kwotę niż przeciętne nauczycielskie zarobki.– On się utrzymuje z naszych pieniędzy. Skoro ma tak wysoką pensję to nie dziwne, że nie zależy mu na walce o wyższe zarobki. Oszukał nas wszystkich dla prywatnych zysków. To zdrada. Wbił nam nóż w plecy – mówi Panczocha.Z oświadczenia majątkowego za zeszły rok wynika, że Ryszard Proksa miesięcznie zarabia 9826 zł brutto. Do tego dochodzi dieta radnego PiS w Ostrowcu Świętokrzyskim, która wynosi 22,6 tys. zł brutto rocznie. Miesięczne daje to 11,7 tys. złotych.Przypomnijmy, po decyzji o podpisaniu porozumienia z rządem, legitymacje związkowe zaczęli oddawać nauczyciele należący do "Solidarności" . To sprzeciw wobec postępowania centrali.Wzburzenie wywołała także informacja o tym, że Ryszard Proksa jest aktywnym radnym powiatu ostrowieckiego z ramienia PiS. Oprócz długoletniej pracy w samorządzie (od końca lat 90.), Proksa jest też nauczycielem WF-u w jednej z ostrowskim szkół.źródło: wp.pl