Prawdziwy bunt w "Solidarności". Szef gdańskiego regionu mówi, ile osób rzuciło legitymacje

zef pomorskiego okręgu oświatowej "Solidarności" Wojciech Książek poinformował o krokach zmierzających do odwołania Ryszarda Proksy. Jak powiedział, związkowa rada przyjęła uchwałę dotyczącą odwołania przewodniczącego oświatowej "Solidarności". Jak się okazuje, wielu solidarnościowych członków decyduje się oddać swoje legitymacje.– W związku z poczuciem upolitycznienia przez przewodniczącego działań sekcji, w związku z chaosem informacyjnym dotyczącym postulatów, w związku z błędami w prowadzeniu negocjacji z rządem, członkowie rady domagają się od przewodniczącego natychmiastowej dymisji – mówi Wojciech Książek o Ryszardzie Proksie.W imieniu związkowców z oświatowej "Solidarności" Ryszard Proksa podpisał dzień przed ogólnopolskim strajkiem porozumienie z rządem . To wywołało burzę wśród związkowców. Członkowie "S" zaczęli masowo pozbywać się legitymacji i dołączać do strajku.Jak przekazał Wojciech Książek, w samej tylko Gdyni z członkostwa w "Solidarności" zrezygnowało prawie 150 (na 800) związkowców. Sporo nauczycieli też zapowiada swoje odejście. Lech Wałęsa postanowił skomentować sprawę porozumienia publikując na Twitterze krótki wpis. "Nie ma Solidarności" – napisał.Bezterminowy strajk nauczycieli rozpoczął się w poniedziałek.źródło: rmf24.pl