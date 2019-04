Proces w sprawie śmierci Ewy Tylman zbliża się do końca. Niedługo ma zapaść wyrok

Adam Z. jest oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

d dwóch lat trwa proces dotyczący zabójstwa Ewy Tylman. Dopiero we wtorek zakończył się przewód sądowy w tej sprawie, a wyrok ma zapaść 17 kwietnia. Takie informacje podał poznański Sąd Okręgowy.Pod koniec listopada 2015 roku oskarżony o zabójstwo Adam Z. miał zepchnąć Ewę Tylman ze skarpy, a następnie wrzucić ją do rzeki Warty. Moment zdarzenia uchwycony został przez monitoring. Za morderstwo mężczyźnie grozi kara 25 lat więzienia albo dożywocie. Oskarżony nie przyznał się do winy.– Życie człowieka jest najwyższą wartością i jako takie podlega szczególnej ochronie prawno-karnej. Niestety, jak pokazuje niniejsza sprawa, nie dla każdego stanowi ono taką szczególną wartość – powiedziała rozpoczynając mowę końcową prokurator Magdalena Jarecka. Podkreślała podczas rozprawy, że Ewa Tylman w momencie wrzucenia do rzeki była jeszcze przytomna.Obrona wniosła do sądu wniosek o uniewinnienie Adama Z. – Gdzie byli świadkowie, którzy by to wszystko potwierdzili? Gdzie dowody na okoliczność zamiaru oskarżonego, który musi motywować działanie, mieć intencje? Spekulacje nie mogą stanowić podstawy wyroku - zaznaczył w mowie końcowej Ireneusz Adamczak.źródło: Dziennik.pl