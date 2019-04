Dramatyczny finał występu amerykańskiej gimnastyczki. W sekundę jej kariera legła w gruzach

Amerykańska gimnastyczna musiała zakończyć karierę. • Fot. Instagram.com / sam_cerio

Bartosz Świderski

• YouTube.com / The Sun

ekkoatletka Samantha Cerio musiała zakończyć karierę po drastycznym wypadku, do którego doszło podczas jej ostatniego występu. Amerykanka wykonywała podwójny obrót. Podczas lądowania wydarzyło się coś niespodziewanego."To był mój ostatni występ jako gimnastyczki. Po 18 latach odkładam na bok uchwyty i kredę. Jestem dumna z tego, jaką osobą stałam się dzięki tej dyscyplinie. Nauczyłam się ciężko pracować, dowiedziałam się, czym jest pokora, uczciwość i poświęcenie. (...)Moja kariera nie zakończyła się tak jak planowałam, ale nic nie idzie tak, jak planujemy" – napisała na swoim Instagramie Samantha Cerio.Jej karierę zakończył wypadek , do którego doszło podczas zawodów gimnastycznych w amerykańskim Baton Rouge. Zawodniczka lekkoatletycznej ligi akademickiej reprezentująca uniwersytet w Auburn kończyła już swój występ. Na finał wykonywała podwójny obrót w przód, ale źle wylądowała i złamała obie nogi na raz. Uwaga, wideo zawiera drastyczne sceny!Jak widać na nagraniu organizatorzy przez długi czas nie wiedzieli co się stało 22-letniej lekkoatletce. Początkowo sędzia (osoba, która jako pierwsza podeszła do zawodniczki – red.) nie wiedział, że to był tak groźny upadek. Dopiero po kilku minutach minutach przy Cerio pojawiła się ekipa medyczna, która udzieliła jej pomocy.