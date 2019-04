Jeden z nielicznych głosów rozsądku. Abp Polak przeprosił ofiary księży pedofilów

Prymas Polski przeprosił ofiary księży pedofilów ze swojej diecezji. • Fot. Paweł Małecki/Agencja Gazeta

N

a konferencji prasowej, prymas Polski abp Wojciech Polak przeprosił ofiary kościelnych pedofilów, którzy w latach 1990-2018 wykorzystali pięcioro dzieci na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. – Nie dość mówienia o ich krzywdzie, o krzywdzie wyrządzonym im samym, ich rodzinom, a także wspólnocie Kościoła – powiedział.

– Chciałbym publicznie przeprosić wszystkie osoby wykorzystane seksualnie przez księży naszej archidiecezji – mówił na briefingu w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie abp Wojciech Polak . Jak podkreślił, w przypadku Archidiecezji Gnieźnieńskiej duchowni wiedzą o czterech księżach pedofilach i ich pięciu ofiarach. Wszystkie przypadki "zostały zgłoszone do Kongregacji Nauki Wiary i miały swój finał także przed organami państwa".



Jedna sprawa skończyła się wydaleniem ze stanu duchownego, była w niej mowa o trzech osobach wykorzystanych. Druga zakończyła się natomiast czasową karą zakazu kontaktu i pracy z małoletnimi na okres pięciu lat, tu była jedna osoba wykorzystana. Organy ścigania umorzyły tę sprawę – wyjaśnił prymas. Trzeci przypadek dotyczył duchownego posiadającego pornografię dziecięcą. Do końca kary duchowny przebywa w specjalnym ośrodku, gdzie ma zapewnioną "profesjonalną pomoc terapeutyczną".



Czwarty ksiądz oskarżony jest o naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego jako osoby małoletniej. Postępowanie jest wciąż w toku, a ksiądz został zwolniony z obowiązków duszpasterskich. Pprzebywa w odosobnieniu, mając zakaz podejmowania działań duszpasterskich.Arcybiskup ujawnił też wytyczne, które dotyczą ochrony dzieci i młodzieży. "Arcybiskup w przypadku uzasadnionych podejrzeń odnoszących się do jakiegoś duchownego powinien podjąć zdecydowane działania prewencyjne, tymczasowo lub na stałe kierując domniemanego podejrzanego do takiego miejsca pobytu i pracy, w której nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z dziećmi i młodzieżą lub osobami, w stosunku do których dopuścił się nagannego zachowania" – brzmi fragment dokumentu."Na ile to możliwe upewnić się, czy podane informacje są prawdziwe, ale w razie wątpliwości nigdy nie sugeruj danej osobie, że "nic wielkiego się nie stało", nie kwestionuj jej doświadczenia i nie wydawaj pochopnych sądów. (...) Należy unikać wszystkiego, co miałoby pozór działań mających na celu wyciszenie lub zatuszowanie sprawy, a nie prowadziłoby do dojścia do pełnej prawdy" – mówi dalsza część wytycznych.Duchowni nie mogą też pomagać dzieciom "w czynnościach natury osobistej (toaleta, mycie się, przebieranie itp.)".Przypomnijmy, w marcu Konferencja Episkopatu Polski poinformowała , że od stycznia 1990 roku do czerwca 2018 roku zgłoszono łącznie 382 przypadki duchownych sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich.źródło: gazeta.pl