Brejza pokazał hipokryzję PiS ws. nauczycieli. Przypomniał obietnicę partii sprzed lat

ząd powtarza, że nie ma pieniędzy na spełnienie żądań strajkujących nauczycieli. Tymczasem poseł Krzysztof Brejza przypomniał politykom PiS, że już w 2011 r. obiecywali nauczycielom wzrost wynagrodzeń.Strajk szkolny trwa i na razie nic nie wskazuje na to, że protestujący nauczyciele szybko dojdą z rządem do porozumienia. Przedstawiciele oświaty we wtorek po raz kolejny odrzucili propozycję kompromisu , który zaproponowała strona rządowa, i czekają na nowe oferty.Poseł Krzysztof Brejza, znany z wyciągania politykom PiS niewygodnych faktów, przypomniał, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało jeszcze w 2011 r. Polityk PO w mediach społecznościowych opublikował fragment programu wyborczego partii Jarosława Kaczyńskiego."Rząd PiS znacznie podwyższy wynagrodzenia nauczycieli szkół publicznych" – brzmiała obietnica. Zapewniano również, że w przypadku nauczycieli legitymujących się "wysokimi kwalifikacjami i dokonaniami" miesięczne wynagrodzenie powinno wzrosnąć nawet o 2500 zł brutto. Wzrosnąć miały także m.in. minimalne stawki dodatków: funkcyjnego, za wychowawstwo i motywacyjnego.Rządzący za wszelką cenę próbują przekonać protestujących nauczycieli, by podpisali porozumienie, na które wcześniej zgodziła się oświatowa "Solidarność". – Zapraszamy pozostałe związki do podpisania porozumienia, bo ono jest dobre. Wysłaliśmy do dyrektorów jego zapisy i wszyscy nauczyciele będą mogli się z nim zapoznać. To są ogromne pieniądze – przekonywała minister Anna Zalewska w Radiowej Jedynce.